Per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni e della processione in onore di San Nicola, Santo patrono della Città di Bari, e della tradizionale Fiaccolata Nicolaiana organizzata dal Circolo Acli Dalfino e dalle associazioni Quelli della pineta e Bari Road Runner, la Polizia locale ha disposto per la giornata di domani, venerdì 6 dicembre, le seguenti limitazioni al traffico:

dalle ore 4 alle ore 24, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito ildivieto di transitosulle seguenti vie e piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II e largo A. Elia; dalle ore 5, relativamente al passaggio degli atleti, suddivisi in tre gruppi, è istituito ildivieto di transitosulle seguenti vie e piazze: 1° gruppo:partenza dalla complanare Einaudi antistante l’ingresso di Parco 2 Giugno, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari; 2° gruppo: partenza dalla Pineta di San Francesco, viale Mercadante, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lung. Starita, corso Vittorio Veneto, piazza Massari; 3° gruppo:partenza da piazza San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari; d. in piazza Massari i tre gruppi si uniscono per così proseguire: piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada del Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola;

dalle ore 19.30, relativamente al passaggio della processione, è istituito ildivieto di transitosulle seguenti vie e piazze: piazza San Nicola, via delle Crociate, strada del Carmine, strada S. Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada s. Totaro, strada dei Gesuiti, via Fragigena, piazza Mercantile, strada degli Orefici, strada De’ Gironda, strada San Benedetto, via Roberto il Guiscardo, largo Chiurlia, strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, strada Santa Chiara, via Pier l’Eremita, largo Ospedale Civile, strada Santa Teresa delle Donne, piazza San Pietro, strada Santa Scolastica, strada Santa Maria del Buonconsiglio, strada Martinez, piazzetta 62 Marinai, piazza San Nicola.

Infine, Amtab rende noto che, durante lo svolgimento della Fiaccolata Nicolaiana, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie interessate o limitrofe. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’utenza, l’azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.