Bari e il degrado senza fine di piazzetta Santi Cirillo e Metodio

Nel novembre 2022 e nell’aprile 2023 Fratelli d’Italia aveva segnalato all’amministrazione la grave situazione di degrado in cui versa la piazzetta Santi Cirillo e Metodio. Svariati sono stati gli interventi nei consigli comunali e municipali, con interrogazioni nel question time e con iniziative pubbliche quali conferenze stampa e flash mob. Oggi a distanza di due anni, il consigliere comunale Antonio Ciaula e la consigliera municipale Virna Ambruosi unitamente ai rispettivi gruppi consiliari del Comune e del municipio 2 hanno realizzato un nuovo sopralluogo, constatando la circostanza che nulla è cambiato rispetto a due anni fa.

I consiglieri di Fratelli d’Italia ed il coordinamento cittadino evidenziano il grave stato di insicurezza e degrado della piazzetta e del manufatto inizialmente utilizzato come wc ed oggi vero e proprio monumento del degrado in quanto trasformato in discarica abusiva e deposito di ogni tipo di rifiuto. “Evidenti le criticità sia in ordine alla sicurezza che alla igiene pubblica. Soprattutto in considerazione del fatto che quei luoghi sono frequentati da bambini ed anziani”, si legge in una nota.

Fratelli d’Italia chiede un immediato intervento dell’amministrazione per risolvere definitivamente il problema.