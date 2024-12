Bari, evento a San Girolamo per promuovere la “Blue economy”

Si terrà sabato 7 dicembre, sul waterfront di San Girolamo, “Sulla stessa barca”, l’evento aperto a tutta la cittadinanza organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con i gestori dei locali della piastra per l’avvio del processo partecipativo per la costruzione di una strategia sulla Blue economy della città di Bari. La mattinata si aprirà alle ore 10 con una serie di iniziative contemporanee, tutte gratuite:

· attività in mare per ragazzi e ragazze, a cura di Scuola Surf Bari

· “Lezioni di priscio”: giochi di legno senza la corrente, a cura di Tou.play

· animazione interculturale, a cura di Etnie e GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace

· animazione di circo ludico educativo e giocoleria, a cura di Un clown per amico – Circobotero

· Lezioni aperte di skateboard, surfskate sulle rampe e parkour, a cura di Impact ASD

A seguire, alle ore 11.30, il sindaco Vito Leccese e l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli presenteranno il processo partecipativo all’assemblea aperta della comunità del mare.

Il Comune di Bari, infatti, intende dotarsi di una strategia per sostenere l’economia blu della città, un macro-distretto composto dai settori che hanno al centro il mare come risorsa (acquacoltura, pesca, energia, trasporti, porti, cantieristica navale, turismo costiero, sport nautici, manifattura per la produzione di beni per usi costieri). In questa prospettiva il processo partecipativo, che si colloca nella fase iniziale del processo decisionale, è finalizzato alla redazione di un documento strategico e programmatico contenente obiettivi, interventi, mezzi e risorse per sostenere l’economia del mare di Bari, che dovrà essere poi approvato dalla giunta comunale.

Fin qui il progetto partecipativo ha coinvolto diversi soggetti, istituzionali e non, tra cui: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, Agenzia regionale per l’Innovazione e la Tecnologia, CIHEAM Bari Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari, Federazione Italiana Vela – Delegazione di Bari, Assonautica Bari, Circolo della Vela di Bari, Circolo Canottieri Barion, CUS Bari, Federazione Canoa e Kayak, Circolo Canottieri Barion, Lega Navale Italiana, Federalberghi Bari, Confindustria Bari, Politecnico di Bari, Unversità degli Studi di Bari – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente oltre ad aziende private dei settori pesca e acquacoltura, cantieristica navale, eolico offshore, nautica, diving, turismo balneare e costiero, manifattura di beni per la fruizione del mare, tecnologia, associazioni per la promozione degli sport nautici e per la tutela dell’ambiente marino e costiero.

In seno all’amministrazione comunale, diversi sono i settori e le policies coinvolti: i settori Sviluppo economico, Urbanistica e Opere pubbliche, Demanio, Ambiente ed Ecologia e i progetti di rigenerazione costiera in corso e imminenti (riqualificazione waterfront di San Girolamo, riqualificazione waterfront di Santo Spirito, riqualificazione waterfront di Palese, Parco del Castello, riqualificazione waterfront di San Cataldo e Parco del Faro, riqualificazione Moli Sant’Antonio e San Nicola, riqualificazione spiaggia di Pane e Pomodoro e connessione con la spiaggia di Torre Quetta, parco costiero Bari Costa Sud).

Il processo partecipativo “Sulla stessa barca”, della durata di 6 mesi, è finanziato con il sostegno della Legge della Regione Puglia 28/2017.