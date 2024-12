Bari, “Natale insieme – Famiglie in festa”: gli eventi solidali

Con l’evento “Aspettando San Nicola”, negli spazi della Biblioteca dei ragazzi[e] nel pomeriggio di oggi, ha preso il via “Natale insieme – Famiglie in festa”, il calendario degli eventi gratuiti organizzati dall’assessorato al Benessere sociale e ai Diritti civili e coordinato dalla cooperativa sociale Progetto Città con l’obiettivo di riscoprire lo spirito natalizio come occasione di accoglienza e condivisione per tutta la famiglia.

“La nostra idea è quella promuovere, attraverso momenti di festa e condivisione aperti a tutta la cittadinanza, l’integrazione di bambini, ragazzi e famiglie, e far emergere il senso di comunità – ha spiegato l’assessora Elisabetta Vaccarella -. Si tratterà di una serie di occasioni per riflettere e vivere insieme esperienze di gioco, arte e cultura sui temi del diritto all’accoglienza e alla diversità, della solidarietà e dell’inclusione sociale”.

Natale insieme – Famiglie in festa

5 dicembre Aspettando San Nicola

ore 17:00: attività di gioco e socializzazione presso la Biblioteca dei Ragazzi[e]. Nel pomeriggio saranno narrate storie tratte da una selezione di libri e albi illustrati italiani e internazionali. Le storie si alterneranno a musiche della tradizione natalizia e alla distribuzione di cioccolata calda e biscotti alla luce delle lanterne che illumineranno i giardini della biblioteca. Al termine delle letture si realizzerà l’accensione delle lucine natalizie di un grande albero di Natale. Su prenotazione.

20 dicembre Natale al Cinema

ore 14:30: proiezione del film “Mufasa Il Re Leone”: per bambini/e ragazzi/e fino a 14 anni di età che frequentano i Centri Servizi per le Famiglie e i centri Educativi Diurni del Comune di Bari presso la multisala Uci Cinemas Bari Showville.

28 dicembre e 6 gennaio Tombolata Festosa

ore 17:00: nella Biblioteca dei Ragazzi[e], 50 bambini e ragazzi fino a 14 anni di età potranno giocare con un cartellone composto da 90 copertine di libri. L’operatore che animerà la tombola estrarrà da un grande cappello i titoli dei libri e ad ogni ambo, terno, quaterna e cinquina, leggerà e/o reciterà versi e narrerà piccoli racconti tratti dal libro ultimo estratto, coinvolgendo i partecipanti al racconto di aneddoti e ricordi natalizi.

Si accede su prenotazione.