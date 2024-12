Bari, nuova viabilità nella zona della Fiera: ok della giunta

Nell’ultima seduta la Giunta regionale ha approvato lo schema dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di interventi a servizio della mobilità della Fiera del Levante di Bari per complessivi 22 milioni di euro circa.

“Abbiamo approvato un nuovo Accordo di Programma, recuperando dei finanziamenti già individuati in un precedente Accordo del 2015”, ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento.

Gli interventi sono stati individuati in tavoli tecnici tra Regione Puglia, Ente Autonomo Fiera del Levante e Comune di Bari, quest’ultimo in qualità di soggetto attuatore, con l’obiettivo condiviso di migliorare l’accessibilità alla Fiera del Levante, regolamentando e fluidificando il traffico, e favorendo l’interscambio modale in prossimità del complesso fieristico grazie all’ampliamento dei parcheggi esistenti e alla realizzazione di una stazione per i bus. Inoltre verrà consolidata la rete ciclabile esistente e la si completerà in modo da rendere raggiungibile la Fiera del Levante anche in bici attraverso un sistema coerente e sicuro per la mobilità sostenibile.

I progetti individuati riguardano il Ponte del Baraccone, interventi per migliorare la mobilità e la sicurezza dei nodi urbani, la riqualificazione dell’ingresso orientale, la realizzazione di un’area parcheggio per migliorare accessibilità della Fiera, il completamento del Park & Ride Lamasinata e la realizzazione di nuove piste ciclabili di raccordo con le piste esistenti.