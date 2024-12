Fiumi di droga per la movida, arresti a Bari vecchia

Un vero e proprio blitz dei Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, dalle prime luci dell’alba, a Bari, nel Borgo Antico, cuore pulsante della città e luogo preferito della movida giovanile. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad una misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta congiunta della locale Procura della Repubblica e Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 indagati, per spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), l’organizzazione criminale, composta da cinque indagati, è ritenuta responsabile di aver organizzato una piazza di spaccio di marijuana e hashish nel Borgo Antico di Bari.

Nel corso delle attività investigative, condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia e dalla Stazione Bari San Nicola, iniziate nei primi mesi del 2021 e protrattesi fino alla fine del 2022, si è proceduto, in fase di riscontro, al sequestro di 4.5 kg circa di marijuana e 500 grammi circa di hashish. Nel Borgo Antico, nightlife della movida giovanile barese, i cinque indagati avrebbero individuato un posto ideale per organizzare una piazza di spaccio, una vera e propria oasi dello stupefacente a disposizione di chiunque volesse acquistare droga rimanendo indisturbato. Le indagini, consistenti in servizi di pedinamento, installazione di sistemi di video osservazione, dichiarazioni testimoniali di acquirenti e sequestri di sostanza stupefacente, hanno fatto emergere particolari tecniche di occultamento dello stupefacente, ruoli operativi e ripartizione dei proventi da parte degli odierni indagati.

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico degli indagati è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Bari, accogliendo la richiesta, ha disposto la cattura dei cinque indagati, tutti in carcere. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.