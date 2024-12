Il Natale prende forma a Bari: in piazza Umberto anche un parco giochi

(di Adalisa Mei) La casa di Babbo Natale dove Santa Claus ospiterà i bambini è già pronta. Ma gli operai sono a lavoro in piazza Umberto perché tutto sia illuminato per l’inaugurazione ufficiale del villaggio prevista per il 7 dicembre alle ore 18. Grande attesa per la giostra dei cavalli e delle tazzine, ma anche per la mini ruota panoramica e il trenino Lillipuziano. Insomma un vero e proprio parco giochi allieterà le ore dei bambini. Come gli altri anni è prevista anche la pista di pattinaggio.

Bari si prepara quindi a vivere un Natale indimenticabile con “Christmas in Wonderland: La vera storia del Natale”, l’evento che fino al 6 gennaio trasformerà piazza Umberto in un incantevole villaggio natalizio. Questa edizione, in particolare, si propone di combinare la magia fiabesca delle festività con un tocco di autenticità, per offrire ai visitatori un’esperienza unica.

L’allestimento di quest’anno celebra il Natale tradizionale, con un’attenzione particolare alle radici storiche e culturali delle festività. In piazza Umberto i visitatori potranno trovare: villaggi innevati e casette in legno decorate con cura, scenografie immersive, proiezioni di storie antiche e melodie natalizie eseguite con strumenti tradizionali, “La casa di Babbo Natale”, il cuore pulsante del villaggio, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine in un’atmosfera fiabesca e installazioni come il ring luminoso e un grande fiocco di neve luminoso che diverrà simbolo dell’evento.

Il villaggio sarà corredato inoltre da tre set immersivi e fotografici – White Christmas, Colorful Xmas e Glamour Christmas – per catturare ricordi indimenticabili, e da un palco centrale, che ospiterà spettacoli live e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. Nella Casa degli Elfi si svolgeranno le attività educative e ludiche per i più piccoli.

Non sono invece ancora partiti i lavori per il Natale in riva al mare a Pane e Pomodoro, tantomeno quelli per l’installazione della ruota panoramica che a breve comparirà in largo Giannella. Ci si dà da fare però in via Altamura, nel quartiere Libertà, che il Comune ha deciso di pedonalizzare per le festività.

Ma a Bari prima di festeggiare il Natale si attende con ansia il giorno di San Nicola, quando ci si sveglierà all’alba e le torce con le fiamme della Fiaccolata Nicolaina, simbolo di fede e speranza, illumineranno Bari vecchia. E quando migliaia di baresi daranno il via alle feste celebrando il patrono della città. Oggi è atteso l’evento “Aspettando San Nicola” con incontri dalle 17.00-20.30 Piazza San Nicola-Largo Urbano II-Corte del Catapano. Ci sarà l’esibizione di timpanisti e sbandieratori con la partecipazione dei “Marinai della Translazione”.

Il 6 dicembre invece quando il cielo sarà ancora buio e il freddo della notte di dicembre si farà sentire tantissimi fedeli si accalcheranno sul sagrato della Basilica. Prima del rito della cioccolata, ma subito dopo la messa, c’è l’arrivo della fiaccolata con la benedizione del priore. La giornata dedicata al santo di Myra si apre infatti con la corsa nicolaiana, giunta ormai alla 31esima edizione ed organizzata dal circolo Acli Dalfino e le associazioni “Amici della pineta’ e ‘Bari road runners’. Alle 5,15 del 6 dicembre tre cortei partiranno, quindi, in contemporanea da tre punti diversi della città di Bari da Carrassi, San Girolamo e Madonnella per riunirsi in una unica folla in piazza Massari. Con il gonfalone della Compagnia del pellegrino di Bari si raggiungerà la basilica di San Nicola alle ore 6.30 dove insieme al Priore Padre Distante ci sarà la prima messa della giornata. Celebrazione liturgica che si ripeterà ogni ora e mezza fino alle 12.30.

In occasione della fiaccolata pertanto a Bari sono stati istituiti delle limitazioni al traffico a partire dalle ore 05.00 del mattino del 6 dicembre. Pertanto è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: a. 1° gruppo: partenza dalla complanare Einaudi antistante l’ingresso di Parco 2 Giugno, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari;

2° gruppo: partenza dalla Pineta di San Francesco, viale Mercadante, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lung. Starita, corso Vittorio Veneto, piazza Massari; c. 3° gruppo: partenza da piazza San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari; d. in piazza Massari i tre gruppi si uniscono per così proseguire: piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada del Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola;

Dalle ore 19.30, invece relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: piazza San Nicola, via delle Crociate, strada del Carmine, strada S. Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada s. Totaro, strada dei Gesuiti, via Fragigena, piazza Mercantile, strada degli Orefici, strada De’ Gironda, strada San Benedetto, via Roberto il Guiscardo, largo Chiurlia, strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, strada Santa Chiara, via Pier l’Eremita, largo Ospedale Civile, strada Santa Teresa delle Donne, piazza San Pietro, strada Santa Scolastica, strada Santa Maria del Buonconsiglio, strada Martinez, piazzetta

62 Marinai, piazza San Nicola.