Matera, parcheggio gratis e in centro in treno

“Lascia l’auto e prendi il treno. Fal ti regala un Natale senza stress”. E’ lo slogan scelto da Ferrovie Appulo Lucane per pubblicizzare il programma di servizi ferroviari domenicali straordinari programmati d’intesa con la Regione Basilicata, da domenica 8 dicembre a domenica 5 gennaio in concomitanza con gli eventi del Natale materano e, in particolare, del Presepe vivente nei Sassi. Sarà possibile lasciare l’auto gratuitamente nel parcheggio Fal di Serra Rifusa e raggiungere il centro di Matera in treno, con 52 corse ogni 30 minuti dalle 10 alle 22, anche di domenica.

I servizi, che per le 5 domeniche del periodo natalizio si aggiungono ai servizi metropolitani infrasettimanali attivati a Matera il 24 ottobre scorso, sono stati presentati in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi; il Commissario Prefettizio del Comune di Matera, Raffaele Ruberto; il Vicepresidente e Assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“Oggi – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza – è un giorno importante, perché, grazie ad una funzionale connessione con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera, garantiamo il potenziamento dei nostri servizi metropolitani, utili sia per i cittadini lucani, sia per i tanti turisti che visitano questa città meravigliosa. La Società che ho l’onore di presiedere intende proseguire su questo binario, dando sempre maggiore impulso al miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico locale e contribuendo così anche a migliorare la vivibilità e la qualità della vita dei cittadini”.

“Con la sperimentazione per queste prossime 5 domeniche – ha aggiunto il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi – diamo finalmente forma, insieme alla Regione Basilicata, alla nostra idea di mobilità: sostenibile, economica e senza stress. Gli aspetti importanti di questo servizio straordinario sono il cadenzamento dei treni ogni mezzora, per un totale di 52 corse dalle 10 alle 22 da domenica 8 dicembre a domenica 5 gennaio, ed il fatto che mettiamo a disposizione gratuitamente il parcheggio intermodale Fal di Serra Rifusa che garantisce 300 posti auto. Ci auguriamo che questo servizio dia i risultati che tutti auspichiamo, per poterlo così rendere continuativo e di reale supporto ai cittadini lucani ed ai turisti che affollano una delle città più belle del mondo”.

“Di concerto con Regione e Fal – ha detto il Commissario Prefettizio del Comune di Matera, Raffaele Ruberto – abbiamo affidato questa necessaria anche perchèi lavori in Piazza della Visitazione non consentono il parcheggio dei bus in zona prossima al centro. Quindi ho chiesto alle Fal e alla Regione, che finanzia questo intervento, di attivare questo servizio. La vedo anche come una formula proseguibile per il futuro, naturalmente occorrerà mettere da parte le risorse, ma confido nello spirito di collaborazione di Regione e Fal con la nostra Amministrazione Commissariale e quindi penso che potremo sperimentare ancora questo collegamento che è un tipo di collegamento del futuro anche perchè abbatte le emissioni: con trenini elettrici parcheggeranno autobus, e spero anche i cittadini e i tanti turisti che vorranno visitare Matera, ed arriveranno in centro in tempi brevissimi”.

“È un’iniziativa sperimentale – ha detto il Vicepresidente e Assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe – che abbiamo voluto mettere a disposizione dei materani e dei turisti che verranno qui nei giorni delle festività natalizie, ma il nostro obiettivo è quello di portare il servizio di metropolitana leggera a Matera anche nei giorni festivi. Dobbiamo calzare questo importante ed innovativo servizio sulle reali esigenze della città: Matera è una città turistica per eccellenza e va trattata come tale. Su Potenza – ha aggiunto Pepe – che e una città si servizi, dobbiamo guardare in un’altra direzione. Questo è l’obiettivo e speriamo che venga raccolto a tutto tondo”.Orari e info nelle stazioni, su www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale.