Auto rovesciata e danneggiata con petardi a Molfetta, daspo per 5

Nei giorni scorsi il Questore di Bari, a seguito della proposta di applicazione di una misura di prevenzione formalizzata alla Polizia di Stato dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, ha emesso il divieto di accedere per due anni a tutti i bar, pub e locali di pubblico intrattenimento presenti nella Piazza Vittorio Emanuele del Comune di Molfetta, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei medesimi locali ed esercizi, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 03.00. Il provvedimento è stato notificato a cinque persone di età compresa tra i 22 ed i 27 armi, alcuni dei quali già con pregiudizi giudiziari per motivi di sicurezza pubblica.

Salgono così ad 8 i provvedimenti emessi dall’inizio dell’anno per i fatti accaduti a Molfetta la notte dell’1.1.2024, in Piazza Vittorio Emanuele, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. Un gruppo di ragazzi, alcuni minorenni ed altri maggiorenni, ribaltarono un’autovettura ed esplosero numerosi ordigni artigianali danneggiando 2 veicoli. Il provvedimento era stato già emesso nei confronti di altri 3 ragazzi minorenni, coinvolti nell’episodio.