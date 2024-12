Bari-Cesena: la storia. Mignani: “Non sarà una partita come le altre”

(Di Nicola Lucarelli) – Il ruolino di marcia del Bari tra le mura amiche del ‘San Nicola’ non è stato, sino ad ora, dei più esaltanti: in otto match disputati in casa, la formazione di Longo ha raccolto soltanto due successi contro Mantova e Cittadella. Questa volta, sarà il Cesena dell’ex tecnico biancorosso Michele Mignani, l’avversario da superare. La squadra romagnola è reduce dalla sconfitta esterna rimediata contro il Frosinone. Bari Cesena, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani 7 dicembre con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Dopo il fallimento nel 2018, l’Associazione Calcio Cesena ha cambiato denominazione, diventando Cesena Football Club. Si è ricominciato dalla Serie D, con la vittoria del campionato, per poi salire in Serie C nella stagione 2018-2019. Nella terza serie, il club romagnolo, ha disputato cinque campionati, dal 2019-2020 al 2023-2024, anno in cui, vincendo il girone B, ha ottenuto la promozione in Serie B, sei anni dopo il fallimento.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cesena sono 51 con 13 vittorie dei galletti, 21 pareggi e 17 affermazioni bianconere. In Puglia si sono disputati 26 incontri e il bilancio vede avanti i padroni di casa con 10 successi, 12 sono stati i pareggi e 4 le vittorie del Cesena. Bari e Cesena si sono affrontate l’ultima volta nella stagione 2017/18, il 28 agosto 2017 e la gara termino 3-0 per i galletti. In rete andarono Improta, Galano e Tonucci.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Marco Rossi, Adriano Piraccini, Alessandro Rosina, Giovanni Di Noia, Michele Armenise, Alberto Fontana, Marco D’Alessandro, Attilio Maldera, Michele Camporese, Andrea Schiavone, Alberto Cavasin, Alessandro Ligi, Nicola Santoni, Gianluca Ricci, Simone Cavalli, Karim Laribi, Lorenzo Scarafoni, Franco Brienza, Leandro Rinaudo, Angelo Venturelli, Fabio Cucchi, Giuseppe Greco, Marco Calderoni, Raphael Martinho, Riccardo Improta, Fabio Calcaterra, Marco Crimi, Abdelkader Ghezzal, Antonio Mazzotta, Diaw Doudou, Giovanni Indiveri, Nico Pulzetti, Matteo Fedele, Simone Motta, Giampaolo Ceramicola, Enis Nadarević e Fabio Lupo.

Ex del match sarà Michele Mignani nel Cesena.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bruno Bolchi, Gigi Radice, Gaetano Salvemini, Giuseppe Iachini, Marco Tardelli e Carlo Regalia.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Moreno Longo:” Il Cesena è una squadra forte con delle qualità importanti ed è allenata bene da un tecnico che Bari conosce bene. E’ una squadra che si giocherà i playoff sino alla fine per me. Noi dovremo continuare a crescere, cercando di confermare quanto di buono fatto in questo girone d’andata. Per quanto concerne le differenti prestazioni tra un tempo e l’altro, dico che, nel calcio di oggi, è difficile essere padroni di una gara per 90 minuti, ed è per questo che mi arrabbio tantissimo quando non chiudiamo la partita. Questo è il nostro limite…”.

Per quanto concerne i singoli: “Mancheranno ancora Matino e Vicari che dovrebbero rientrare con il gruppo dalla prossima settimana”.

In casa Cesena, ha parlato l’allenatore Michele Mignani: “Per me domani non è una partita come le altre sotto l’aspetto emotivo. A Bari ho fatto un percorso positivo e sono cresciuto, sarà un’emozione entrare al San Nicola, però poi bisogna lasciare stare le emozioni. Ci attende una partita difficile – continua il tecnico bianconero – il Bari è una squadra che sta facendo bene e ha giocatori forti individualmente. Noi abbiamo pregi e difetti, dobbiamo cercare di limare i difetti e portare dentro i pregi”. Riporta corriereromagna.it.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Sibilli; Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

CESENA (4-3-1-2): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti, Ceesay, Calò, Bastoni, Berti, Celia, Antonucci, Shpendi . All.: Mignani.

L’ARBITRO – Arbitrerà la gara il signor Alberto Santoro della sezione di Messina. Gli assistenti saranno Marco Ricci della sezione di Firenze e Andrea Niedda della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale sarà Andrea Ancora della sezione di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

Foto Ssc Bari