Bari festeggia San Nicola: folla all’alba in Basilica

(Di Rosanna Volpe) E’ iniziata all’alba con il tradizionale bagno di folla la giornata in onore di San Nicola. La corsa nicolaiana è giunta ormai alla 31esima edizione ed organizzata dal circolo Acli Dalfino e dalle associazioni “Amici della pineta’ e ‘Bari road runners’. Alle 5,15 di tre cortei sono partiti in contemporanea da tre punti diversi della città di Bari per raggiungere la Basilica dove li ha attesi il priore.

Musica, zampognari e illuminazioni scandiranno la giornata che, alle 20, sarà coronata dalla tradizionale processione, quando la statua di San Nicola lascerà la Basilica per muoversi tra i vicoli della città, accompagnata dai fedeli. Prima di portare la statua del Santo in corteo per le vie della città vecchia, vengono compiuti i riti tipici del 6 dicembre: la donazione dei Maritaggi e la consegna delle chiavi della città a San Nicola da parte del sindaco.

Alle 20 ci sarà la tradizionale accensione del grande albero in piazza del Ferrarese. Infine la chiusura alle 21 con lo spettacolo pirotecnico.

Ecco il programma dettagliato

4.00 Apertura della Basilica.

4.00-9.00 Piazza San Nicola-Città Vecchia.

Percorso degli ZAMPOGNARI TERRA DI BARI (Gruppo di Francesco Minuti).

4.30 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane della Ditta LA ROSA INTERNATIONAL FIREWORKS (Bagheria-PA).

5.00 Basilica San Nicola. Santa Messa presieduta da fr. Giovanni DISTANTE OP, Rettore della Basilica.

5.45 Piazza San Nicola. Arrivo della XXXI Edizione della “FIACCOLATA DI SAN NICOLA”.

6.30-8.00-9.30-11.00-12.30 Basilica San Nicolo. Sante Messe. 8.30-12.00 . Percorso della TRADIZIONALE BASSA MUSICA di Molfetta (Bari

16.00-19.00 Città Vecchia. Percorso del CONCERTO BANDISTICO “G. SEBASTIANI-LELLA” di Bitonto (Bari).

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari- Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: donazione dei Maritaggi; consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del con la Statua del Santo per le vie della Città Vecchia.

ITINERARIO DELLA PROCESSIONE: Basilica San Nicola – Via delle Crociate – Via Carmine Strada San Marco- Piazzetta Sant’Anselmo Strada dei Gesuiti – Piazza

Dott. Vito LECCESE, Sindaco di Bari; processione Mercantile – Strada degli Orefici – Strada San Benedetto – Via Roberto il Guiscardo – Strada Palazzo dell’Inten- denza Strada San Domenico Via Boemondo – Piazza Federico II di Svevia – Via Ruggero il Normanno Strada Santa Chiara – Via Pier l’Eremita Largo Ospedale Civile Strada Santa Scolastica Strada Santa Maria – Strada Martinez-Arco Spirito Santo Piazzetta 62 Marinai Piazza San Nicola Basilica San Nicola. All’uscita e al rientro della processione: Omaggio al Santo dei Timpanisti e Sbandieratori dell’Associazione “MILITIA SANCTI NICOLAI”, con la partecipazione dei “MARINAI DELLA TRASLAZIONE”.

Durante la processione suonerà il CONCERTO BANDISTICO “G. SEBASTIANI-LELLA” di Bitonto (Bari).

21.00 Malo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta LA ROSA INTERNATIONAL FIREWORKS (Bagheria-PA).