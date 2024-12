Bari, grande festa nel giardino della scuola Marconi

Grande festa nel giardino della scuola Marconi, in via del Faro, dove oggi, in occasione della festa di San Nicola, diverse scuole, si sono riunite per celebrare questa giornata così speciale per i baresi che apre ufficialmente al periodo natalizio. C’è un presepe vivente, ci sono i mercatini e tanti bambini, molti dei quali vestiti da San Nicola. Una festa che unisce diversi quartieri con la partecipazione di scuole di San Girolamo, Marconi e la Don Giovanni Bosco del Libertà. All’evento ha preso parte anche l’assessore alla Consocenza, Vito Lacoppola e il preside Gerardo Marchitelli.