Bari, il Natale è in riva al mare: un grande albero a Pane e Pomodoro

A Bari il Natale è anche in riva al mare. Il lungo mese di eventi di “Bari, la città del Natale” quest’anno, per la prima volta, comprende infatti l’allestimento di un grande albero di Natale a Pane e pomodoro e un programma di appuntamenti sulla spiaggia cittadina più amata dai baresi a cura dall’associazione Smile Puglia ETS, in collaborazione con una serie di associazioni tra cui Plastic Free, Bar Project Academy e The Raw Bus.

Il programma di “Natale in riva al mare” si apre domani, sabato 7 dicembre, in mattinata, con l’avvio dell’allestimento dell’albero donato dalla Florovivaistica Pinto: chiunque potrà contribuire portando un proprio addobbo fino alle ore 17.15, quando è prevista l’accensione, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessore alla Blue economy Pietro Petruzzelli, dell’assessore alle Culture Paola Romano e della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.

L’idea dell’associazione Smile, coerentemente con la propria mission, è quella di allestire un albero solidale per portare un sorriso ovunque e non lasciare indietro nessuno: sotto l’albero, che tutti potranno contribuire ad addobbare nel corso delle festività, sarà possibile lasciare doni per le persone in maggiore difficoltà, che poi la Caritas si occuperà di distribuire. Il programma delle attività prevede momenti di sensibilizzazione, attività sportive, laboratori creativi e occasioni ludiche, come di seguito specificato:

7 dicembre

· ore 10.30 sensibilizzazione sulla violenza di genere, a cura di Non sei sola Bari

· ore 11 allestimento dell’albero (porta il tuo addobbo) e aperitivo, Babbo Natale vi aspetta

· ore 11.30 arrivo dei Babbo Natale sui sup

· ore 17.15 accensione delle luci, aperitivo augurale con dj set

8 dicembre

· ore 10.30 “Arte a Mare”: laboratorio creativo con l’arteterapeuta Elisabeth Borraci

· ore 12-15 aperitivo augurale con dj set

· arrivo dei Babbo Natale sui sup

9 dicembre

· ore 16.30 “Natale a 4 zampe”, a cura di IAA Pet therapy e Scuola cani salvataggio nautico

14 dicembre

· ore 10.30 lezione di prova di Ginnastica dinamica militare italiana

· Gioco degli scacchi gigante

15 dicembre

· laboratorio “Scrivi la letterina”

18 dicembre

· ore 10.30 “Arte a Mare”: laboratorio creativo con l’arteterapeuta Elisabeth Borraci

21 dicembre

· ore 11 Tombolata gigante con Babbo Natale

· sensibilizzazione medica a cura di AISTOM

22 dicembre

· ore 10.30-12 laboratorio “Scrivi la letterina” in inglese

· ore 14 passeggiata di gruppo on i roller

· ore 16 “Cerimonia con le lanterne” a cura di LILT

· Tombolata gigante con Babbo Natale

24 e 25 dicembre

· ore 12-15 aperitivo augurale con dj set

· arrivo dei Babbo Natale sui sup

27 dicembre

· sensibilizzazione sulla fibromialgia a cura del CFU

28 dicembre

· ore 10.30 allenamento Disc dog con Ki dog

29 dicembre

· ore 10 sensibilizzazione ambientale, a cura di Plastic free

· ore 10 pedalata ecologica, a cura di Terreno

· oe 17.30 lezione di prova di Ginnastica dinamica militare italiana

31 dicembre

· ore 12-15 aperitivo augurale con dj set

1 gennaio

· arrivo della Marcialonga e bagno augurale

· ore 12-15 aperitivo augurale con dj set

2 gennaio

· ore 10 Clean up della spiaggia, a cura di Plastic Free

· smontaggio dell’albero e consegna doni alla Caritas.

Il programma delle attività potrebbe subire alcune variazioni in base alle condizioni meteo. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine social degli organizzatori.