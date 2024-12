Bari, ladri in azione a Torre a Mare: “Fate attenzione”

Prima hanno suonato al campanello, poi, non ricevendo nessuna risposta, sono entrati in casa. È accaduto a Torre a Mare, in via grotta della Regina, nel residence Punta la Penna. I ladri sono entrati in azione intorno alle 19.20 di mercoledì sera. A raccontare quanto accaduto una delle vittime che ha condiviso sui social le foto dei malviventi (ripresi dalle telecamere di videosorveglianza) esortando i cittadini a fare attenzione.

“In casa – spiega la cittadina – c’era mia madre che, influenzata era a letto e non è andata ad aprire. Probabilmente pensando non ci fosse nessuno, sono entrati. Mia madre sentendo dei rumori si è chiusa in camera. Sono rimasti pochissimi minuti, forse perché si sono resi conto delle telecamere. Erano in due, corporatura robusta, uno un po’ più alto dell’altro, non ragazzini, ma adulti e baresi veraci, abbiamo registrato le loro voci. Chiudete bene casa, non solo quando uscite, ma anche se siete all’interno”, ha concluso.

Foto Facebook