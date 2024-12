Bari, pacco “sorpresa” nel cassonetto della plastica

“Una di quelle sorprese di cui Bari non ha proprio bisogno: questa mattina, in un contenitore della plastica di via Melo, ha fatto la propria comparsa un cartone, sapientemente confezionato. E già lì, ovviamente, la prima regola della differenziazione dei rifiuti non era stata rispettata perché non si può lasciare un cartone – meno che mai pieno – nel cassonetto della plastica”. In un post sui social, l’Amiu racconta cosa hanno trovato i netturbini in pieno centro.

“Ma, la vera “sorpresa”, scartata dai nostri operatori, è arrivata dal contenuto del pacco ovvero mattonelle e altro materiale di risulta. Naturalmente, abbiamo provveduto immediatamente alla rimozione e faremo tutti gli approfondimenti del caso, ma resta comunque lo sconcerto per l’ennesimo atto di inciviltà e di mancato rispetto delle regole. Davvero una brutta sorpresa”.