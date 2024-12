Bari, rubinetti a secco e pressione acqua ridotta: disagi al San Paolo

Rubinetti a secco e pressione dell’acqua ridotta: disagi al San Paolo. A segnalarlo sono alcuni residenti che stanno lamentando problematiche. “Vorrei segnalare una situazione invisibile in alcune vie del quartiere – racconta una residente – soprattutto via Piemonte. È da ieri alle 12 che l’acquedotto ha ridotto la pressione dell’acqua e interi condomini sono a secco. Neanche chi ha l’autoclave fuori al balcone ha l’acqua perché non c’è pressione necessaria per riempirle. L’ acquedotto si difende dicendo che dobbiamo provvedere noi mettendo un autoclave condominiale”, ha concluso.

Il quartiere nei prossimi giorni sarà interessato da lavori utili per il miglioramento del servizio. In particolare, questi ultimi, riguardano la realizzazione di nodi tra condotte idriche propedeutici al risanamento della rete idrica. Per consentire l’esecuzione dei lavori, la normale erogazione idrica sarà temporaneamente sospesa il 9 dicembre 2024 in alcune vie.