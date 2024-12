Bari, scoperto a spacciare tenta la fuga: arrestato

Era stata prevista una puntuale ed attenta attività di osservazione da parte della polizia locale su alcune zone della Città nei quartieri Madonnella e Japigia nell’ambito del contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti .

Ieri gli agenti coinvolti nell’attività hanno intercettato un veicolo che, appartato in una strada senza uscita, era punto di arrivo di veicoli con soggetti che si affiancavano alla vettura in sosta per poi ripartire poco dopo. Gli agenti. che hanno monitorato per qualche ora l’area e i movimenti sospetti, hanno deciso quindi di intervenire per un controllo di polizia e accertare eventualmente i reati in corso. Nonostante il tentativo di fuga con il veicolo, e il suo abbandono per tentare di dileguarsi a piedi, il soggetto alla guida all’interno del veicolo sotto controllo, è stato fermato e dalle verifiche contestuali sono state rinvenute sul soggetto alcune dosi confezionate di hashish, nonché è stato recuperato un sacchetto di cui l’uomo si era liberato nella fuga con all’interno 60 confezioni singoke di sostanze stupefacenti (hashish) pronte per la cessione e la vendita. Oltre 220 grammi la sostanza recuperata e 580 euro, sicuro provento dell’attività illecita di spaccio, quanto sequestrato al soggetto, che è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi il giudizio con rito direttissimo, in cui l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia Locale confermando l’ipotesi di reato e la misura della custodia cautelare domiciliare.