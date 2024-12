Il Natale si illumina a Bari, acceso il grande albero – VIDEO

Finita l’attesa per i cittadini e i turisti: il grande albero di Natale donato alla città da Amgas srl e allestito in piazza del Ferrarese è stato ufficialmente acceso. Tantissime le persone giunte sul posto per assistere allo spettacolo che ormai è diventata una vera e propria tradizione. Con la giornata di oggi, 6 dicembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, accanto alle celebrazioni religiose e alle tradizioni popolari, prende ufficialmente il via il cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Bari. Quest’anno, per la prima volte, oltre allo speciale set di luci, musiche e video è stata utilizzata l’intelligenza artificiale. Uno spettacolo che ha tenunto col fiato sospeso i presenti culminato con l’illuminazione dell’abete e gli auguri del sindaco Vito Leccese alla città. A completare gli allestimenti di piazza del Ferrarese un giardino d’inverno.

“È il primo anno che partecipo da sindaco alla celebrazione religiosa di San Nicola – ha detto Vito Leccese – il primo anno che partecipo all’accensione dell’albero che da il via al Natale a Bari. Sono particolarmente emozionato ad essere qui su questo palco, in questa magnifica piazza, indossando questa fascia tricolore. Mi sembra quasi di vivere in un sogno. Di questo sogno vi ringrazio. Grazie alla vostra presenza questo sogno si sta realizzando. Mi impegno a lavorare sodo ogni giorno con tutte le mie forze e con tutte le mie energie perché anche i vostri sogni possano realizzarsi affinché questa città possa diventare ancora più bella, più giusta, più sostenibile, ancora più vivibile e moderna. Mi impegno a fare questo, così come vorrei che da questo palco si possa far pervenire e partecipare ai tanti bimbi, quelli che sono qui in questa piazza, ma anche quelli che sono a casa, quelli che non possono permettersi di accendere un albero per il proprio Natale. Vorrei che arrivasse loro un messaggio di solidarietà e vicinanza, legato al nostro santo patrono, ai suoi insegnamenti, alla sua pace e umanità. Il pensiero arrivi forte ai bimbi che questo Natale non lo passeranno sotto un albero, ma sotto le bombe”, ha concluso.