Nascondono e vendono droga in casa, 5 arresti nel Foggiano

Cinque persone sono state arrestate in flagranza dai carabinieri con l’accusa di spaccio di droga nell’ambito di controlli nella provincia di Foggia. In particolare a San Severo i militari hanno arrestato un uomo e una donna, sequestrando complessivamente circa un chilo di stupefacenti, tra cocaina e hashish. I carabinieri hanno individuato due distinte attività di vendita al dettaglio di droga che i due indagati avrebbero avviato nelle loro rispettive abitazioni. Nella prima casa, della donna, sono stati scoperte, all’interno del garage e sul balcone, diverse dosi di cocaina e hashish già confezionate e pronte per essere vendute, bilancini, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e denaro contante considerato provento di spaccio. In un’altra abitazione nella disponibilità dell’uomo sono stati trovati panetti di hashish e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.