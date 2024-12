Scontro tra auto nel Barese, feriti in codice rosso

Incidente sulla S.p.106 Putignano – Gioia del Colle questa mattina intorno alle 10.50.

In seguito ad uno scontro tra auto, ci sono stati diversi feriti ospedalizzati in Codice Rosso per dinamica da impatto, dai sanitari del 118 al policlinico, al Miulli, al San Giacomo di Monopoli .

Sul posto i vigili del fuoco di Putignano del turno C, I carabinieri, la P.S. per la viabilità. Ne dà notizia Vivilastrada .