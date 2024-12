Si finge carabiniere per estorcere denaro, sventata truffa nel Leccese

Si è spacciato per carabiniere al telefono tentando di raggirare un’anziana di 85 anni. È accaduto in provincia di Lecce, in particolare a Morciano di Leuca. L’uomo aveva quasi convinto la donna ad effettuare un bonifico di 99mila euro su un conto da lui indicato sostenendo che il denaro fosse necessario per arrestare due presunti malviventi coinvolti in un’indagine. Quando l’anziana si è recata in banca per completare l’operazione e ha spiegato il motivo all’impiegato, quest’ultimo ha intuito la truffa e l’ha avvisata di non procedere, consigliandole di denunciare immediatamente l’accaduto. La donna si è rivolta ai carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile, informando nel frattempo l’autorità giudiziaria competente.

Foto freepik