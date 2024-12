A Bari “scacco” ai veicoli a due ruote: quattro fermi e un sequestro

Una decina di contestazioni accertate contestate in circa 3 ore di attività, con annesse attività necessarie per le prove tecniche sui veicoli sottoposti a controlli. È quanto emerso nel corso di un presidio e posto di controllo della viabilità dedicato, in via prioritaria, alla verifica della regolarità della circolazione di monopattini, velocipedi a pedalata assistita e ciclomotori effettuato a Bari. Diverse le violazioni per modifiche delle caratteristiche costruttive, ma anche guida senza patente o con patente scaduta di validità, mancato uso del casco o irregolarità nel trasporto di passeggeri. Quattro, in totale, i fermi amministrativi dei veicoli e un sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Ai servizi di polizia stradale predisposti in città dalla Locale barese ed organizzati nuovamente con il personale tecnico della Motorizzazione Civile – con l’impiego di un nuovo mezzo recentemente acquisito al parco tecnico veicolare del Ministero – ha assistito e presenziato anche l’ing. Stefano Fabrizio Riazzola – dirigente generale della Direzione Generale per la Motorizzazione a Roma – con il Direttore dell’ufficio provinciale della Motorizzazione di Bari, dott Gaetano Servedio. Soddisfazione espressa sia dai dirigenti ministeriali presenti che da parte dell’amministrazione comunale per la continua azione sinergica tra Motorizzazione Civile e Polizia Locale che grazie all’ausilio di attrezzature di alto profilo tecnico consente di proseguire con incisività con le azioni di prevenzione per migliorare la sicurezza sulle nostre strade, con una puntuale azione di prevenzione e presidio anche nel centro abitato delle nostre Città.