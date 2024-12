Affiti in nero, scoperta maxi evasione fiscale nel Leccese

Continuano senza sosta le attività di verifica condotte dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore immobiliare, con particolare attenzione agli affitti in nero e alle locazioni turistiche. Durante il secondo semestre dell’anno, nell’ambito di una sistematica attività di monitoraggio economico del territorio e grazie a una mirata analisi del rischio, i reparti della Guardia di Finanza hanno effettuato numerosi interventi. Questi controlli, focalizzati principalmente sulle locazioni brevi e turistiche, hanno portato alla luce gravi irregolarità fiscali.

Gli accertamenti hanno evidenziato che diversi contribuenti, tra quelli controllati, non avevano dichiarato al Fisco i redditi derivanti dalla locazione di immobili, tra cui ville di lusso, masserie, bed and breakfast, e case vacanze. Gli immobili erano situati in varie località della provincia di Lecce, con una particolare concentrazione nella città capoluogo e nelle aree a maggiore vocazione turistica. Grazie all’analisi della documentazione acquisita e alle indagini sui conti bancari, i finanzieri hanno stimato in oltre 530 mila euro il totale dei proventi sottratti alle casse dello Stato.

L’operazione rientra nell’impegno delle autorità per garantire una maggiore equità fiscale. Contrastare l’evasione, infatti, è essenziale per favorire la ripresa economica e assicurare una più giusta distribuzione del carico tributario tra i cittadini, secondo il principio del “pagare tutti per pagare di meno”.

Foto repertorio