Bari, la vera storia di Babbo Natale è in piazza Umberto

Christmas in Wonderland: “La vera storia del Natale”, il cartellone di eventi che, fino al 6 gennaio 2025, trasformerà piazza Umberto in un incantevole villaggio natalizio. Per l’occasione la compagnia Garbo Teatrale animerà gli spazi del villaggio assieme a elfi, cantanti e ballerini. L’opening show sarà affidato alla teen live band Fairytale, a seguire l’arrivo di Babbo Natale e il Pop Christmas Show con Isabel Bavaro.

All’inaugurazione interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti. L’allestimento di quest’anno celebra il Natale tradizionale, con un’attenzione particolare alle radici storiche e culturali delle festività. In piazza Umberto i visitatori potranno trovare: villaggi innevati e casette in legno decorate con cura scenografie immersive, proiezioni di storie antiche e melodie natalizie eseguite con strumenti tradizionali

“La casa di Babbo Natale”, il cuore pulsante del villaggio, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine in un’atmosfera fiabesca installazioni come il ring luminoso e un grande fiocco di neve luminoso che diverrà simbolo dell’evento. Il villaggio sarà corredato, inoltre, da tre set immersivi e fotografici – White Christmas, Colorful Xmas e Glamour Christmas – per catturare ricordi indimenticabili, e da un palco centrale, che ospiterà spettacoli live e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. Nella Casa degli elfi si svolgeranno le attività educative e ludiche per i più piccoli. Un programma di attività, pensate per intrattenere grandi e piccoli, animerà il villaggio con:

laboratori creativi: ogni giorno, i bambini potranno realizzare decorazioni e piccoli doni insieme agli elfi

spettacoli teatrali: musical come “Christmas Carol” e “Alice in Wonderland” arricchiranno l’atmosfera natalizia “Christmas Pop Show”: un live show con le hit natalizie più amate special days: giornate dedicate a ospiti speciali e performance straordinarie, come ballerine sui Carillon e le parate con Babbo Natale e la Befana.

Gli orari:

· dal lunedì al venerdì: 16- 21.

· sabato e domenica: 9- 22.

· orari speciali il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.