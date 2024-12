Bari riscopre il mare, iniziativa a San Girolamo – VIDEO

Bari riscopre il mare, tra giochi antichi, pescatori, attività sportive e un’assemblea volta a scrivere il futuro della zona con un’iniziativa a San Girolamo. Si sta tenendo in queste ore infatti sul waterfront l’evento “Sulla stessa barca”, iniziativa aperta a tutta la cittadinanza organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i gestori dei locali della piastra per l’avvio del processo partecipativo per la costruzione di una strategia sulla Blue economy della città di Bari.

La mattinata ha preso il via alle ore 10 con una serie di iniziative contemporanee, tutte gratuite: attività in mare per ragazzi e ragazze, a cura di Scuola Surf Bari, “Lezioni di priscio”: giochi di legno senza la corrente, a cura di Tou.play, animazione interculturale, a cura di Etnie e GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace, animazione di circo ludico educativo e giocoleria, a cura di Un clown per amico – Circobotero, Lezioni aperte di skateboard, surfskate sulle rampe e parkour, a cura di Impact ASD.

A seguire, dalle ore 11.30, il sindaco Vito Leccese e l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli hanno presentato il processo partecipativo all’assemblea aperta della comunità del mare. Il Comune di Bari, infatti, intende dotarsi di una strategia per sostenere l’economia blu della città, un macro-distretto composto dai settori che hanno al centro il mare come risorsa (acquacoltura, pesca, energia, trasporti, porti, cantieristica navale, turismo costiero, sport nautici, manifattura per la produzione di beni per usi costieri). In questa prospettiva il processo partecipativo, che si colloca nella fase iniziale del processo decisionale, è finalizzato alla redazione di un documento strategico e programmatico contenente obiettivi, interventi, mezzi e risorse per sostenere l’economia del mare di Bari, che dovrà essere poi approvato dalla giunta comunale. Il processo partecipativo “Sulla stessa barca”, della durata di 6 mesi, è finanziato con il sostegno della Legge della Regione Puglia 28/2017.