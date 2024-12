Ci pensa sempre Dorval: Bari – Cesena 1-0 al ‘San Nicola’

(Di Nicola Lucarelli) Seconda vittoria consecutiva al ‘San Nicola’ per il Bari di Moreno Longo. E’ bastato il secondo gol consecutivo di Dorval (ancora con un colpo di testa) per avere la meglio su un Cesena ostico, ma poco concreto. Partita molto intensa quella di quest’oggi, ma con poche occasioni da rete. La compagine di Longo ha sofferto l’organizzazione della squadra di Mignani che, specie nella prima frazione di gioco, ha impedito ai padroni di casa di costuire gioco ed occasioni. Nella ripresa, i galletti si sono limitati a chiudere ogni varco agli ospiti per portare a casa tre punti preziosi che proiettano i biancorossi al quinto posto in classifica.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cesena, il tecnico del Bari Moreno Longo, non può contare sul capitano Francesco Vicari (fastidio muscolare) ed Emmanuele Matino (lesione adduttore). L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: si rivede Obaretin che prende il posto di Simic, mentre Falletti parte dal primo minuto, panchina per Sibilli.

Nel Cesena, il tecnico Michele Mignani, non può contare su Saber, Chiarello ed il portiere Siano. L’ex allenatore biancorosso schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: c’è il capocannoniere del campionato Shpendi.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio, la prima chance è del Bari al minuto 17 con Mantovani che, da buona posizione colpisce di testa, con la palla che termina tra le braccia di Klinsmann. Il Cesena chiude bene gli spazi, impedendo ai galletti di costruire gioco. Al minuto 27, Novakovich va vicino all’autogol nel tentativo di liberare l’area sugli sviluppi di un calcio piazzato. Bari in vantaggio al minuto 33 con Dorval che stacca più in alto di tutti e mette in rete un perfetto cross di Novakovich. Biancorossi vicini al raddoppio al minuto 38 con un doppio tentativo di Lasagna: il primo tiro viene respinto da Klinsmann, sulla ribattuta l’ex attaccante dell’Udinese svirgola a pochi passi dalla porta bianconera. Il Cesena trova la rete del pari al minuto 40 con un tiro-cross di Ciofi, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco di Shpendi. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0 per i galletti.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 del primo tempo. La squadra di Mignani va al tiro al minuto 60 con Tavsan ma Radunovic è attento. Primo cambio per il Bari al minuto 63: fuori Falletti dentro Lella. Altri due sostituzioni per i galletti al minuto 76: fuori Lasagna e Novakovich, dentro Sibilli e Favilli. Cesena vicino al gol al minuto 79 con un colpo di testa ravvicinato di Ceesay , ma Radunovic para in due tempi. Ultimi due cambi per i biancorossi al minuto 84: fuori Dorval e Oliveri, dentro Tripaldelli e Favasuli. Il Cesena prova ad impensierire la retroguardia dei galletti che respingono colpo su colpo. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Santoro. Bari – Cesena edizione 2024/25 è storia: allo stadio ‘San Nicola’ termina 1-0.

PAGELLE: Dorval ci ha preso gusto. Lasagna non incide Radunovic 6,5, Pucino 6, Mantovani 6, Obaretin 6, Oliveri 5,5 (84′ Favasuli sv), Benali 6,5, Maita 6, Dorval 7 (84′ Tripaldelli sv) , Falletti 6 (63′ Lella 6), Lasagna 5,5 (76′ Sibilli 6), Novakovich 6,5 (76′ Favilli 6) Longo 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 33′ Dorval

Ammoniti: Bastoni, Adamo, Mantovani, Kargbo, Benali, Calò

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 3 -3

Corner: 1 – 4

Possesso palla: 41% 59%

Spettatori: 14.696 (7.154 abbonati; 313 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Oliveri, Benali, Maita (c), Dorval, Falletti, Lasagna, Novakovich

Panchina: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Sibilli, Favasuli, Lella, Simic, Saco, Favilli

CESENA: Klinsmann, Donnarumma, Shpendi, Berti, Ciofi, Adamo, Prestia (c), Antonucci, Mangraviti, Bastoni, Calò

Panchina: Pisseri, Curto, Chiarello, Mendicino, Kargbo, Ceesay, Celia, Van Hooijdonk, Tavsan, Piacentini, Francesconi, Pieraccini

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Marco Ricci della sezione di Firenze e Andrea Niedda della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Andrea Ancora della sezione di Roma 1. VAR: Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

(Foto ssc Bari)