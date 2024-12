Controlli a tappeto nel Barese, un arresto per spaccio

Controlli a tappeto nel Barese. La scorsa settimana, la Polizia di Stato ha messo in atto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in particolare nei comuni di Bitonto e Gioia del Colle. L’operazione, pianificata dal Questore di Bari, si è concentrata su reati che maggiormente incidono sulla percezione della sicurezza pubblica e alimentano allarme sociale.

Con il supporto di unità specializzate – tra cui Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Reparto Prevenzione Crimine, Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica, e le Unità Cinofile – gli agenti hanno svolto attività mirate, tra cui: intensificazione del controllo del territorio, verifica di locali pubblici e circoli ricreativi, e repressione della diffusione di stupefacenti. I numeri dell’operazione parlano chiaro: 487 persone identificate, 222 veicoli controllati, 8 infrazioni al Codice della Strada contestate, 2 patenti ritirate, 3 veicoli sospesi dalla circolazione, e 1 fermo amministrativo. Inoltre, sono stati ispezionati 11 esercizi pubblici, con 7 sanzioni amministrative elevate e una segnalazione inoltrata all’Ispettorato del lavoro.

A Bitonto, nella frazione di Palombaio, gli agenti hanno scoperto un circolo ricreativo gestito da un 47enne con precedenti. All’interno del locale si svolgevano attività abusive di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. La scoperta ha portato a una sanzione amministrativa di 5 mila euro. Sempre a Bitonto, i poliziotti del Commissariato locale hanno arrestato un giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 20 dosi di hashish e marijuana, prontamente sequestrate.

Foto repertorio