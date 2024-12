Esplode bancomat con ‘marmotta’, colpo da 30 mila euro

Ammonta a circa 30 mila euro il “bottino” dell’assalto al bancomat di questa notte a Montenero di Bisaccia, nella filiale della Bper. Una banda di malviventi, almeno tre persone ma non si esclude anche un quarto complice, hanno fatto saltare in aria con la tecnica della “marmotta” il dispositivo telematico dell’istituto di credito. Nell’esplosione, sono rimasti danneggiati anche dei vetri e arredi della sede bancaria. Erano circa le 3 di notte quando il gruppo ha messo a segno il “colpo”. Parte dei soldi del bancomat sono rimasti sotto le macerie subito dopo la deflagrazione per cui sono una parte del denaro contante è stato “arraffato” dai ladri. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Termoli (Campobasso). Il Comandante Alessandro Vergine si è recato in nottata sul posto per coordinare i primi accertamenti tecnico-scientifici. Sono anche al vaglio le immagini di telecamere. Secondo i primi riscontri, la banda di malviventi avrebbe agito anche in provincia di Foggia dove avrebbe fatto esplodere altri due bancomat. Intanto gli operatori dell’istituto sono impegnati nella conta dei danni e dei soldi lasciati sul posto.