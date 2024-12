Turismo, dalla magia del Natale alla natura: ecco Levico Terme

Meta ideale per chi vuole perdersi nell’atmosfera natalizia senza rinunciare alla natura e al benessere: questo è Levico Terme, immerso tra le Dolomiti del Trentino. Si tratta di un borgo che è, di fatto, un luogo ideale per vacanze rigeneranti, tra natura incontaminata, cultura e attività all’aria aperta. Ma andiamo per gradi.

Le Terme di Levico: tra benessere e salute

Una tappa da non perdere sono, sicuramente, le terme di Levico. Queste ultime sono celebri per le acque arsenicali-ferruginose, uniche in Italia e tra le poche in Europa. Provenienti dalla sorgente di Vetriolo, a 1.500 metri di altitudine tra le abetaie del Lagorai, queste acque sono rinomate per le proprietà antinfiammatorie e sedative. Gli stabilimenti termali offrono anche percorsi, piscine per la riabilitazione e aree relax, rendendo Levico una meta perfetta per chi cerca benessere e rigenerazione.

Il lago di Levico: una perla blu

A pochi passi dalla città, il di Levico si allunga come un fiordo. Qui è possibile nuotare, pescare, praticare sport acquatici o semplicemente rilassarsi immersi nella natura. Per chi desidera vacanze attive, la vicina pista ciclabile della Valsugana collega Levico a Bassano del Grappa, offrendo un percorso ideale tra paesaggi mozzafiato.

Il parco Asburgico e i magici mercatini di Natale

Cuore verde di Levico, il parco Asburgico è il più grande giardino storico della provincia di Trento, con oltre 550 piante. In inverno, il parco si trasforma in un luogo incantato grazie ai mercatini di Natale. Le tradizionali casette, gli eventi culinari e le attività per bambini, come la casetta pan di zenzero e il villaggio degli elfi, creano un’atmosfera unica. Da non perdere, tra le altre cose, c’è sicuramente la sfilata dei Krampus, creature mitologiche che animano le celebrazioni di San Nicola.

Un tuffo nella storia: il forte delle Benne

Il Forte delle Benne, risalente al XIX secolo, racconta le vicende della prima guerra mondiale. Situato su una collina a due chilometri dal centro di Levico, questo forte austro-ungarico è oggi un museo interattivo. Visite guidate, mostre ed eventi offrono un’esperienza coinvolgente sia per adulti che per bambini, rendendo la storia viva e accessibile.

Sport immersi nella natura

A breve distanza da Levico si trova il comprensorio sciistico della Panarotta, un paradiso per gli appassionati di sport invernali. Con 15 chilometri di piste adatte a ogni livello, offre anche percorsi per bob e slittini. In estate, le stesse montagne diventano il regno di escursionisti, ciclisti e appassionati di volo libero, con panorami indimenticabili sulle Dolomiti del Brenta e la catena del Lagorai.

Arte, tradizioni e relax nella Valsugana

Levico Terme non è solo natura e sport. La chiesetta di San Biagio, i ruderi di Castel Selva e le fortificazioni austro-ungariche raccontano la storia di questo affascinante borgo. Il centro cittadino offre botteghe di artigianato locale, eventi culturali e una calda ospitalità, perfetta per un soggiorno indimenticabile in ogni stagione.