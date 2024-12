Bari, l’Immacolata tra shopping e il villaggio di Babbo Natale

L’Immacolata a Bari oggi trascorrerà tra passeggiate tra mercatini e appuntamenti nel villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto dove sono state allestite anche le giostre per i più piccoli. Questa mattina è prevista anche l’apertura straordinaria del mercato del San Paolo secondo il calendario già annunciato dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi. Ovviamente in centro e nelle periferie non mancheranno i negozi aperti per la tradizionale corsa ai regali.

Appuntamento anche a Pane e pomodoro:

ore 10.30 “Arte a Mare”: laboratorio creativo con l’arteterapeuta Elisabeth Borraci

ore 12-15 aperitivo augurale con dj set

arrivo dei Babbo Natale sui sup

Per quanto riguarda il programma della giornata nel villaggio di Babbo Natale, le attività inizieranno alle 9 con i laboratori natalizi: sarà possibile creare decorazioni e scrivere la letterina a Babbo Natale. Alle 10 animazioni e giochi e baby dance con gli elfi. Alle 16 mini musical e il “Pop Christmas Show” con i classici di Natale. Tutte attività che saranno poi replicate anche nel pomeriggio fino alle 20 e 30 di sera.