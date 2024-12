Bari, polemiche per i lavori a Santo Spirito: “Troppi disagi”

Proseguono le polemiche per i lavori nel Municipio 5. Questa volta, a scatenare dubbi è quanto accade sul lungomare di Santo Spirito dove hanno preso il via i lavori in piazza Roma, ma non mancano i disagi. “Volevo fare i complimenti ai nostri amministratori – evidenzia un cittadino – hanno pensato bene di cominciare i lavori in piazza Roma alle porte del Natale, giusto per togliere una trentina di posti auto e per affossare ancora di più il commercio di questo paese già precario. Iniziare a gennaio era un problema? O meglio, terminare quello già iniziato, vicino alle bancarelle del pesce, non era meglio? Visto che lì è in sospeso da mesi”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri.

“Sarebbe utile posticipare i lavori a gennaio – sottolinea un altro – è una vera lordura. Bisognerebbe protestare”. Disagi che non riguardano solo le zone vicine ai cantieri, ma innescano problematiche anche alla viabilità. “Il mercoledì – spiega una residente – essendoci il mercato, c’è un intasamento di macchine. Passa la voglia di votare”, conclude. Già negli scorsi mesi c’erano state segnalazioni in merito al cantiere. Una denuncia era arrivata in passato anche da Fratelli d’Italia che aveva espresso “forte preoccupazione per i ritardi e le problematiche” chiedendo un intervento “deciso e trasparente da parte dell’amministrazione comunale”. Gli stessi sono tornati nuovamente sul tema denunciando le nuove problematiche emerse con l’avvio dei lavori in piazza Roma.

“Lavori a rilento, parcheggi eliminati senza alternative e disagi crescenti per residenti e commercianti. I lavori di riqualificazione del Lungomare di Santo Spirito, voluti dall’amministrazione Decaro e portati avanti dal sindaco Leccese, stanno creando difficoltà enormi in un periodo cruciale come quello natalizio. Oltre il danno, la beffa: i lavori avanzano a rilento e senza una programmazione chiara. Come se non bastasse, è stata eliminata un’ulteriore area di parcheggio nei pressi di Piazza Roma, una zona strategica per le attività commerciali e di food and beverage. In pieno periodo natalizio, ridurre posti auto e spazi per il carico e scarico merci rappresenta una scelta insostenibile, che soffoca i commercianti già duramente provati da mesi di cantieri aperti”, scrivono in una nota chiedendo nuovamente soluzioni concrete che prevedano anche (per il futuro) la creazione di aree i parcheggio di scambio a Santo Spirito e Palese, servite da bus navetta per il lungomare, che con le nuove opere diventerà a senso unico, l’individuazione e l’allestimento di spazi dedicati al carico e scarico delle merci e la riqualificazione di porti e spiagge nell’intero Municipio.

“I lavori – ha specificato Luca Cicciomessere, coordinatore di Fratelli d’Italia per il Municipio V – stanno creando un ambiente ostile per commercianti e cittadini, le difficoltà evidenziate nella scorsa estate, si stanno verificando anche nel periodo natalizio, in cui vi è un afflusso importate di acquirenti e consumatori. Purtroppo continuiamo a constatare il precario confronto tra amministrazione comunale e territorio, e chiediamo che adesso si intervenga con urgenza. Recuperare parcheggi clienti e stalli carico e scarico merci nel periodo delle festività natalizie è imprescindibile, anche a costo di interrompere i lavori nel tratto tra Corso Umberto I e Suor Maria Lucchesi”, ha concluso. “Tutta questa confusione – ha detto infine Laura De Marzo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – è figlia di una totale mancanza di pianificazione e condivisione con residenti e commercianti, ma c’è ancora tempo per cambiare rotta, purché l’amministrazione inizi finalmente ad ascoltare chi vive e lavora sul lungomare”, ha concluso.