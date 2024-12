Abusivismo porto Torre a Mare, sequestrati camerini occupati

Scacco all’abusivismo nel porto di Torre a Mare. Nella giornata di oggi sono stati infatti sequestrati i camerini occupati in maniera abusiva. “Un altro passo importante nella lotta contro l’abusivismo nel nostro porto – ha detto Lorenzo Leonetti – dopo la rimozione dei corpi morti abusivi nello specchio d’acqua, oggi è toccato alla messa sotto sequestro, da parte della Capitaneria di Porto, dei camerini dei pescatori, occupati in modo improprio da chi non era autorizzato. Con una rappresentanza della Cooperativa dei Pescatori, ho effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e discutere sul futuro di questa categoria lavorativa, che rappresenta una risorsa preziosa e rara nel panorama lavorativo di Bari. Un lavoro fondamentale per garantire la legalità e il rispetto delle regole, ma anche per tutelare e valorizzare il futuro dei nostri pescatori, che merita un ambiente di lavoro sicuro e regolamentato. Grazie alle forze dell’ordine per l’impegno costante. Continuiamo a lavorare insieme per una città più sicura e giusta”, ha concluso.