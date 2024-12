Aggressione tassista a Bari, il sindaco: “Tanto sgomento”

C’è tanto sgomento da parte dell’intera cittadinanza e del primo cittadino, il sindaco Vito Leccese che ha espresso solidarietà al tassista barese, vittima nella giornata di ieri di una “violenta aggressione che avrebbe potuto costargli la vita”, per la quale due persone sono state arrestate.

“Sono sollevato – ha detto – perché Francesco è stato dimesso dall’ospedale nelle prime ore di questa mattina nonostante le numerose coltellate ricevute, che gli sono costate oltre 120 punti di sutura. Per fortuna i colpi non hanno lesionato alcun organo vitale, ma resta lo sgomento per un’aggressione efferata e disumana compiuta da un ragazzo e una ragazza, neanche trentenni, arrestati poche ore dopo grazie alle immagini registrate dalla telecamera interna all’autovettura e alla professionalità e celerità delle Forze di Polizia. A Francesco, che ho sentito telefonicamente questa mattina, alla sua famiglia e alla categoria dei tassisti sento di esprimere la vicinanza mia personale, dell’amministrazione e dell’intera città, augurando a Francesco una rapida guarigione, ma soprattutto di tornare al lavoro lasciandosi alle spalle un’esperienza così traumatica”, ha concluso.