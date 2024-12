Bari, in piazza Umberto i mercatini dell’artigianato

Piazza Umberto ospita la IIª edizione del mercatino natalizio dedicato all’artigianato e ai prodotti fatti con passione dalle mani di donne e uomini creativi sino al 6 gennaio. Un’occasione unica per scoprire il talento degli artigiani e vivere un’atmosfera natalizia magica, che valorizza il bello in uno spazio che da troppo tempo ha bisogno di attenzione. “Come ex Presidente del Municipio 1 e oggi come Sindaco della Notte – ha commentato Lorenzo Leonetti – sono convinto che il bello può e deve essere la chiave per rendere la nostra piazza più sicura e accogliente. Questa manifestazione, che vede la partecipazione di tantissime famiglie e bambini, è un segnale forte: insieme al “villaggio di Babbo Natale”, vogliamo trasformare Piazza Umberto in un punto di riferimento di socialità e cultura, sottraendola a chi la utilizza in modo poco rispettoso. Con il nostro impegno, continuando a promuovere iniziative che mettono al centro la qualità, la creatività e il rispetto per il nostro patrimonio, contribuirò sempre più a rendere la movida non solo più bella, ma anche più sicura. Perché credo fermamente che il bello possa e debba scacciare il brutto”.