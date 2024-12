Incendio in una officina nel Salento, danneggiate 8 auto

Un incendio è divampato la scorsa notte nel piazzale di un’officina meccanica a Calimera, in provincia di Lecce, danneggiando otto auto parcheggiate. L’incendio, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco che sono intervenuti, sarebbe partite da un furgone Fiat Doblò, per poi propagarsi alle auto nelle vicinanze. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato l’area. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.