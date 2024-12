Tassa di soggiorno, a Bari boom di presenze: oltre 2 milioni

È boom di turisti a Bari. Dall’inizio del 2024 sono 2.009.517 le presenze registrate a Bari sul portale Pay Tourist, un dato straordinario che conferma il posizionamento del capoluogo pugliese tra le principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno e del Paese.

“Siamo estremamente soddisfatti dei numeri legati agli arrivi dei turisti in città – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e Turismo Pietro Petruzzelli -. Sono dati incoraggianti che pian piano si stanno consolidando e che ci spingono a lavorare con ancora maggiore impegno per qualificare e destagionalizzare ulteriormente l’offerta turistica e culturale nella nostra città, lavorando al contempo per rafforzare i relativi servizi. Nei prossimi anni sarà necessario portare avanti iniziative capaci certamente di accompagnare la crescita del turismo ma soprattutto dovremo governare il fenomeno evitando che, per effetto del turismo, si snaturino l’autenticità e le tradizioni della nostra città”.

Ecco l’elenco dei principali Paesi di provenienza dei turisti:

· Italia 31.53%

· Polonia 11.28%

· Francia 6.16%

· Germania 4.29%

· Stati Uniti d’America 3.78%

· Romania 3.56%

· Spagna 3.37%

· Ungheria 3.17%

· Bulgaria 3.17%

· Regno Unito 2.15%

· Argentina 2.14%

· Paesi Bassi 1.75%

· Brasile 1.61%

· Australia 1.4%

· Canada 1.26%

Qui sotto, invece, i numeri degli arrivi in base alla tipologia di struttura ricettiva prenotata:

· Albergo 368.205 – 42.33%

· Locazione Breve 227.465 – 26.15%

· Affittacamere 152.697 – 17.56%

· B&B 73.409 – 8.44%

· Casa e Appartamento per Vacanze 25.580 – 2.94%

· Residenza Turistico Alberghiera 19.341 – 2.22%

· Casa per Ferie 1.967 – 0.23%

· Alloggio Agrituristico 1.084 – 0.12%.