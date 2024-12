Bari, al Piccinni il Premio internazionale di danza

Un progetto di promozione dell’arte coreutica, dalla sala al palcoscenico, volto a sostenere i giovani talenti della danza attraverso attività di respiro internazionale. È il ruolo che svolge nella città di Bari, da 15 anni, il Premio Internazionale di Danza «San Nicola», che riempirà il capoluogo pugliese di laboratori, seminari, workshop, spettacoli ed esibizioni dei partecipanti che si contenderanno le borse di studio finali. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Breathing Art Company (con la direzione artistica di Simona De Tullio), ed è realizzata con il sostegno del Comune di Bari e di Puglia Culture: il festival assegnerà prestigiose borse di studio ai giovani talenti premiati, dando loro l’opportunità di crescere professionalmente e artisticamente.

Mercoledì 11 dicembre, alle 21, nel Teatro Piccinni di Bari va in scena il Galà di apertura del Premio «San Nicola», con la conduzione di Michele Loprieno. Gli ospiti che si esibiranno sono due compagnie internazionali tra le più prestigiose al mondo: il Ballet Hispanico di New York, diretto da Eduardo Vilaro e il Boston Dance Theater diretto da Jessie Jeanne Stinnett. Il Ballet Hispanico porterà in scena le coreografie, alcuni estratti di «Doña Perón» (di Annabelle Lopez Ochoa) e «Si Señor! Es Mi Son!» di Alberto Alonso. Quanto al Boston Dance Theater, le coreografie presentate saranno «If as If» (di Itzik Galili) e «Äffi» (di Marco Goecke). Protagonista della serata sarà anche la Breathing Art Company: in scena il lavoro «Traces», con musiche originali di Ivan Iusco e un lavoro “work in progress” con gli allievi dell’associazione «The Studio», a firma di Colleen Thomas (docente della Columbia University), ospite a Bari, nel novembre scorso, per un progetto di residenza. Breathing Art Company sarà inoltre impegnata nel 2025 con un programma che porterà la danza pugliese in Estonia, Francia, Finlandia, Stati Uniti e Marocco.

Nel Galà di apertura al Teatro Piccinni si esibiranno anche alcuni vincitori del Premio San Nicola 2023: Accademia dello spettacolo Unika, Centro Danza Helga Kaloc, Liceo Coreutico di Lecce e il Liceo Coreutico di Bari «De Nittis-Pascali», con un lavoro coreografico frutto del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) con la Breathing Art Company. Il Premio San Nicola proseguirà poi nei prossimi giorni con vari laboratori di formazione e le selezioni di tutti i partecipanti, che porteranno alla finalissima che si terrà lunedì 16 dicembre al Teatro Showville, alle 21. La giuria sarà formata da coreografi prestigiosi, presieduta da Anthony Taylor (Germania), Lena Lauer (Limon Dance Foundation), Dushica Radier (Pact Amsterdam), Eduardo Vilaro (Ballet Hispanico) e Jeassie Jeanne Stinnett (Boston Dance Theater). Centinaia di giovani allievi avranno la possibilità di aggiudicarsi prestigiose borse di studio in Italia e all’estero.

In occasione della serata finale, come già accaduto negli anni scorsi, Breathing Art Company promuoverà una raccolta di coperte e indumenti invernali per i senza fissa dimora, con la collaborazione delle scuole Scarpette Rosa, Unika, Centro danza Grazia Emiliana, Danzarte, Helga Kaloc, Asd The Studio. La danza sarà protagonista nelle sue diverse manifestazioni (danza urbana, flashmob, classica e moderna), accompagnata da altre espressioni artistiche che danno vita a una serie di eventi il cui obiettivo è il coinvolgimento del pubblico, promuovendo l’universalità del linguaggio del corpo.

Ballet Hispanico (New York) diretto da Eduardo Vilaro – Il Ballet Hispánico è una compagnia di danza americana con sede a New York. Fu fondata dalla ballerina e coreografa portoricana-messicana-americana Tina Ramirez nel 1970 e presenta un repertorio che riflette l’esperienza degli ispanici e dei latinoamericani. Si descrive come “la principale rappresentante della danza della cultura ispanica negli Stati Uniti”. La compagnia si è esibita per oltre due milioni di persone negli Stati Uniti, in Europa e in Sud America e ha un repertorio di oltre 75 lavori. Ha commissionato circa 80 lavori e ne ha acquisite altre 11, lavorando con 45 coreografi di tutto il mondo. Nell’agosto 2009 il Ballet Hispánico ha dato il benvenuto a Eduardo Vilaro come direttore artistico. Ex membro della compagnia Ballet Hispánico, Vilaro ha fondato e diretto il Luna Negra Dance Theatre di Chicago per dieci anni e Eduardo Vilaro sarà ospite della serata.

Boston Dance Theater (Boston) diretto da Jessie Jeanne Stinnett – Sotto la direzione co-artistica di Jessie Jeanne Stinnett e del pluripremiato coreografo olandese-israeliano Itzik Galili, il Boston Dance Theater (BDT) è la prima compagnia di repertorio di danza contemporanea di Boston con legami internazionali a livello dirigenziale. Con l’impegno di presentare opere di rilevanza socio-politica, il BDT abbina i talenti di danzatori di Boston a quelli di acclamati coreografi internazionali, promuovendo la diffusione della danza contemporanea. Boston Dance Theater è stato protagonista del Festival Le Due Bari 2024, cartellone prestigioso che il Comune realizza da tre anni con la promozione dello spettacolo dal vivo nelle periferie con gli artisti del territorio come protagonisti.