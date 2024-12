Bari, al via i lavori per la ruota panoramica

Dopo la manifestazione d’interesse, il Comune di Bari ha dato il via libera al rilascio alla Soffiatti e Montenero Park della concessione demaniale marittima per la sistemazione su largo Giannella della ruota panoramica per sei mesi. I lavori sono iniziati questa mattina in tempo per l’inaugurazione prima di Natale. La ruota sarà alta 45 metri con un diametro di 41,5.