Bari, ecco come sarà il lotto 3 di Costa Sud: lavori a luglio

La ripartizione Governo e sviluppo del territorio rende noto che è stata avviata la conferenza di servizi per l’acquisizione di tutti i pareri propedeutici all’approvazione del progetto definitivo del lotto tre del progetto Costa sud, denominato parco litoraneo “Torre Carnosa”. “Anche questa progettazione, in linea con il nuovo disegno della costa sud barese, punta soprattutto a definire la costa come un nuovo spazio pubblico caratterizzato da continuità e diversità: continuità nel garantire il diritto di accesso e la fruizione sostenibile della costa e del mare a tutti, diversità dallo stato di degrado in cui quella zona della città versa oggi – spiega il sindaco Vito Leccese -. Uno alla volta stiamo componendo i pezzi di un’opera che cambierà per sempre il volto di Bari e per cui stiamo facendo una vera e propria corsa contro il tempo. Contiamo entro luglio 2025 di far partire tutti i lotti e compatibilmente avviare le attività parallele di espropri e compensazioni, consapevoli che qui si gioca un pezzo importante del futuro di Bari in termini urbanistici ma anche sociali, ambientali ed economici”.

Il lotto 3, oggetto della CDS, la cui progettazione è curata dalla società di ingegneria Dodi Moss, si sviluppa sulla piana costiera tra la ferrovia e la costa bassa rocciosa, attualmente affiancata dalla strada carrabile litoranea che si affaccia su di uno spazio prevalentemente rurale, caratterizzato dalla presenza di orti costieri in abbandono. Nella stessa zona sono presenti anche alcuni complessi residenziali stralciati dall’area di progetto, parte dei quali in via di trasformazione e il cui progetto è stato concordato con quello del parco. Tra la strada carrabile e il mare, invece, è presente la fascia della gariga e della scogliera, verso sud è presente lo stabilimento balneare lido Trullo, anch’esso oggetto di altra progettazione. Il progetto definitivo depositato per la realizzazione del parco litoraneo “Torre Carnosa” prevede quindi una riprofilazione della strada litoranea con un parziale ridisegno del tracciato della litoranea attraverso l’innesto di una nuova rete di percorsi misti ciclo-pedonali e nuove aree attrezzate per il tempo libero e una nuova fruizione del mare. È prevista, inoltre, la riqualificazione naturalistica della fascia costiera con interventi di piantumazione.

La progettazione ha anche tenuto conto degli interventi previsti e avviati da RFI nella stessa area, oltre ai vincoli di tutela del paesaggio per l’ambito costiero. Saranno eliminati i manufatti non idonei e creata una connessione con gli edifici esistenti da riqualificare. Il progetto ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione degli ambienti di gariga, di macchia mediterranea e la creazione della pineta, in continuità con gli altri lotti. Sono previsti interventi massicci di depavimentazione, smaltimento delle acque meteoriche in loco, forestazione urbana, illuminazione, progettazione e realizzazione dei manufatti rispettosa dell’ambiente: chioschi, pedane solarium e discese a mare, prefabbricabili e reversibili. In questo lotto una delle componenti progettuali più importanti riguarda la viabilità carrabile che resterà nel suo tracciato esistente lungo il settore orientale (lato san Giorgio) e arretrata e allontanata dalla costa nel settore occidentale del lotto (lato centro cittadino).

Il progetto prevede, quindi, di inserire corsie ciclabili nel settore est, sul sedime carrabile esistente, e traccia il percorso carrabile allontanandolo dalla costa nella parte occidentale del lotto, compatibilmente con le proprietà private presenti e in via di ristrutturazione. Nel settore ovest il percorso ciclabile viene mantenuto lungo costa dove la vecchia carrabile lascia spazio ad un’ampia passeggiata sul lungomare. Di fatto la soluzione adottata permette in futuro di raggiungere l’obiettivo di rendere l’asse viario completamente ciclopedonale e aperto solo a un uso carrabile per i mezzi di soccorso e i frontisti. La viabilità carrabile resterà attiva fino a che non sarà realizzata la nuova viabilità sul sedime della ferrovia e verrà poi declassata a pedonale e ciclabile e in sede propria. Il lungomare potrà diventare esclusivamente pedonale eliminando la segnaletica della pista ciclabile. La strada carrabile del settore est viene rinnovata con il rifacimento del tappeto di usura, la ripavimentazione dei marciapiedi e la creazione di attraversamenti pedonali accessibili a persone con disabilità motoria e sensoriale. L’ attuale sistema di smaltimento delle acque piovane sarà implementato con la creazione di rain-garden.

La realizzazione della passeggiata lungo costa sarà ottenuta con un intervento di de-pavimentazione e de-impermeabilizzazione, che vede l’asportazione della pavimentazione in asfalto e la realizzazione di una pavimentazione complanare realizzata in materiale composito e drenante conglomerato a base calce. All’interno dell’area di intervento troveranno spazio aree attrezzate per il relax, gli spettacoli, lo sport e il gioco, percorsi di attraversamento della macchia mediterranea e della pineta, piazzette con chioschi ristoro, solarium e accessi al mare. Un’ attenzione particolare nella progettazione è stata dedicata alla nuova passeggiata pedonale sul lungomare che si comporrà di un percorso pedonale e ciclabile sul quale di innestano spazi di sosta con servizi, solarium e accessi al mare, percorsi di attraversamento della fascia di macchia mediterranea verso l’interno dell’area.

Sul fronte del mare, la costa di Torre Carnosa è caratterizzata da scogli e minuscole aree a spiaggia. Ad oggi gli scogli sono poco adatti per l’utilizzo balneare: il progetto, quindi, prevede di renderli più adatti ad accogliere persone, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Si prevedono alcune aree solarium, in parte appoggiate sulla parte alta della scogliera in adiacenza alla litoranea e in parte ricavate dall’erosione del sedime della stessa, non aggiungendo ma sottraendo area costruita. Un solarium in legno è previsto sopra una piattaforma in calcestruzzo già presente e informalmente utilizzata a tale scopo. Per la discesa a mare saranno realizzate 4 passerelle/scalette metalliche totalmente reversibili in acciaio e bamboo. La pedana prevista con funzione di sosta e solarium sarà anch’essa, come i percorsi, di tipo amovibile e realizzata con una sottostruttura in legno lamellare semplicemente appoggiata e zavorrata sul fondo in ciottoli la cui posa non prevederà scavi o sbancamenti nel substrato; ciò consentirà di rimuovere la struttura e di ripristinare lo stato originario dell’area.