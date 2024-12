Bellezza e cura della pelle: come si evolve il mercato beauty nel 2024

Il settore beauty in Italia vale oltre 15 miliardi di euro che vengono spesi soprattutto in creme, sieri, oli, maschere, struccanti… Per una pelle più bella e più a lungo, ritardando la comparsa di segni d’espressione, zampe di gallina e rughe, arrivano in soccorso nuovi prodotti e formulazioni che si caratterizzano per essere più green e da usare in routine che arrivano da lontano.

I trend principali del settore beauty

Quando si va a vedere da vicino il mercato del beauty, si possono osservare diverse tendenze che fanno capire quale sarà l’evoluzione in futuro.

Naturali . I cosmetici sono sempre di più naturali, evitando il ricorso a ingredienti artificiali come parabeni, siliconi e conservanti che possono dare reazioni allergiche . Un cosmetico naturale come l’ olio di canapa per il viso ha il vantaggio di essere compatibile con il derma che lo assorbe meglio e ne ricava maggiori benefici .

Sostenibili . I prodotti beauty si fanno rispettosi dell’ambiente perché non inquinano durante il loro processo di produzione.

Certificati . Non è sufficiente che un prodotto si definisca naturale e green ma deve dimostrarlo tramite le dovute certificazioni. Il consumatore medio oggi esamina l’etichetta e usa strumenti che lo aiutino a capire quale sia la formulazione migliore per la pelle.

Riciclabili . Un buon cosmetico, infine, ha una confezione facilmente riciclabile.

La beauty routine per una pelle perfetta

Per pelle perfetta non bastano i migliori prodotti poiché occorre utilizzarli nella sequenza e nella quantità esatta. Gli step della famosa beauty routine coreana possono sembrare tanti ma basta un po’ di allenamento per diventare dei professionisti.

Detersione . Il primo step prevede di pulire bene il viso dai residui di trucco naturalmente ma anche di sporco, sudore, smog e altre particelle che si depositano sulla pelle. Pertanto, la detersione va fatta anche in assenza di make-up. La pulizia va fatta due volte con lo stesso prodotto oppure usandone prima uno a base oleosa e poi schiumoso . Esfoliazione . All’incirca ogni 7 – 10 giorni , la pelle va esfoliata con un prodotto granuloso che rimuova le cellule morte . Tonico . Con un dischetto si stende del tonico che ha il compito di riequilibrare il pH e preparare il derma a ricevere i successivi trattamenti. Maschera . Ogni volta che si desidera, si può usare una maschera in tessuto.

Essenza. Arriva poi il momento di un’essenza a piacere .