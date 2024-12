In Puglia una legge sul sostegno psicologico in oncologia

“La cura della salute mentale è qualcosa che va oltre l’assistenza sanitaria in senso stretto perché ci ricorda l’importanza di tutelare il benessere dei cittadini a trecentosessanta gradi. Si tratta di un sostegno che può salvare delle vite, a maggior ragione quando si ha a che fare con patologie oncologiche”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che oggi ha promulgato una nuova legge in ambito sanitario. In particolare si tratta della legge regionali 41/ 2024 ‘Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)’, che introduce, in via sperimentale, la possibilità per le aziende sanitarie regionali di sostenere psicologicamente pazienti e familiari coinvolti in diagnosi oncologiche attraverso l’assunzione a tempo determinato di figure qualificate. Viene previsto, inoltre, il supporto psicologico anche per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, il cui benessere è in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita dei pazienti.

“È importante riconoscere e tutelare le fragilità di tutti coloro che, pur in veste diversa – da quella familiare a quella professionale – affrontano quotidianamente queste patologie, in modo – ha concluso Emiliano – da offrire tutto il supporto professionale di cui siamo capaci, e questo è un modo di mostrare empatia e vicinanza a chi soffre cui la Regione tiene in modo particolare”. “La lotta corpo a corpo contro i tumori coinvolge chi se ne ammala, le famiglie e anche chi provvede alla cura e all’assistenza: il sostegno psicologico – afferma l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Raffaele Piemontese – è un atto di sensibilità ma è anche una parte integrante del percorso di cura”.