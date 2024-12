La città di Bari sul grattacielo di Times Square

“Explore the Christmas Legend – Come to Bari, Italy”. Così Bari riappare a Manhattan e in grande stile, questa volta sul celebre maxi schermo del One Times Square, l’iconico grattacielo noto in tutto il mondo per la discesa della sfera luminosa che segna il Capodanno newyorkese. Nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre infatti (ore 22:00 in Italia) le immagini della città, in tema natalizio, sono apparse 3 volte nel cuore pulsante di New York invitando gli americani a scoprire storia, tradizione e magia del Natale barese, nonchè le profonde radici che legano la città alle origini storiche che hanno ispirato la leggenda di Santa Claus.

Un anno fa, tra l’altro, fu proprio il sito di una famosa emittente statunitense a dedicare un articolo, tra i tanti del web, sul forte legame tra Santa Claus e San Nicola di Bari, sostenendo che il vero “Santa Claus” sia sepolto nella città italiana, sotto la Basilica che porta il suo nome. Una cornice, quella di Bari, icona di una leggenda di rilevanza mondiale: “Bari custodisce la testimonianza di colui che, con la sua generosità verso i poveri e i bambini, ha ispirato la figura di Santa Claus nel mondo, e questo rende inevitabilmente la città un luogo di importanza globale, dove è possibile riscoprire anche i valori nobili del Natale” dichiara Ivan Giuliani – autore dell’iniziativa e fondatore di Bariexperience.com. “Grazie a questa antica connessione tra Bari e la leggenda, che attraversa secoli e culture, – continua il membro del Direttivo Confcommercio Giovani Bari-BAT – sono convinto che la nostra città possa raccontare un concetto più profondo e autentico del Natale, fatto di storia, tradizione e valori umani. Perchè alle radici della leggenda c’è un fondo di verità, la cui origine è custodita da secoli tra le mura e la gente di Bari”.

Con questa nuova iniziativa indipendente, Bari torna ad illuminare ancora una volta gli schermi di Times Square, la piazza definita anche “crocevia del mondo” in virtù delle migliaia di persone che la attraversano ogni giorno.

“Questa iniziativa di impatto rappresenta un’altra opportunità per promuovere la città a livello internazionale e attirare un numero sempre maggiore di turisti. Un indubbio passo avanti per la promozione turistica di Bari fuori dai confini nazionali” aggiunge il dott. Pietro Palermo, Presidente di Confguide Confcommercio Bari-BAT.

Bari e la Puglia: un Natale che cresce?

La tendenza a visitare la Puglia nell’ultima parte dell’anno sembra essere in crescita. Stando infatti al rapporto dell’Osservatorio del Turismo di Pugliapromozione presentato nell’ambito del BIT 2024 “I trend del turismo in Puglia nel 2023”, l’incremento degli arrivi tra ottobre a dicembre dello scorso anno ha visto una crescita del +10%, con un +5% di pernottamenti/presenze, nonostante un andamento del turismo nazionale rimasto più o meno stazionario.