A Bari la 23esima giornata Apulo-Lucana di dermatologia clinica

Si terrà sabato 14 dicembre a partire dalle ore 8.30 presso il Nicolaus Hotel di Bari la 23esima Giornata Appulo-Lucana di Dermatologia Clinica. La manifestazione si svolgerà con un format ormai collaudato basato sulla presentazione di brevi casi clinici e che nell’edizione del 2023 ha richiamato oltre 300 partecipanti. L’incontro sarà presieduto dalla Prof.ssa Caterina Foti, dal Prof. Raffaele Filotico e dal Prof. Gino Antonio Vena (Presidente Onorario). Tra i relatori anche la Dott.ssa Marisa Tataranni, responsabile dell’U.O. di Dermatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza e la Dott.ssa Giuseppina Annicchiarico, coordinatrice della Rete delle Malattie Rare della Regione Puglia.

Il Comune di Bari che anche quest’anno ha concesso il suo patrocinio, sarà rappresentato dalla dott.ssa Elda Perlino nella doppia veste di Assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente e di Ricercatrice.

Fra i maggiori protagonisti della giornata ci saranno i giovani medici della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari che presenteranno casi clinici osservati durante il loro percorso di formazione. Relatori esperti e giovani professionisti si alterneranno per presentare casi clinici nelle sessioni previste di Dermatologia allergologica e professionale, Psoriasi dermatite atopica e malattie infiammatorie, Oncologia dermatologica, Dermatologia pediatrica e malattie rare e Malattie Infettive e Sessualmente Trasmissibili, argomento sempre di grande attualità per le sue ricadute sociali e di salute pubblica.

Di particolare interesse sarà la presentazione di casi clinici in cui sono state utilizzate nuove terapie finalmente disponibili per vitiligine, dermatite atopica, psoriasi, tumori cutanei e altre malattie cutanee di difficile trattamento. Solo la psoriariasi in Puglia interessa il 3% della popolazione, quindi circa 120mila residenti. Tra questi il 10% contraggono in maniera grave la patologia. I tumori cutanei invece sono al primo posto come incidenza tra tutte le neoplasie maligne.

Una palestra di dermatologia aperta a tutti, specialisti e non, che quotidianamente si confrontano con le insidie della diagnosi delle malattie della pelle.