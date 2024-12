Bari, arte urbana a Madonella. Torna il progetto AcquArtist

Dopo il successo della prima edizione, il progetto AcquArtist, ideato da Madonnella Republic e fortemente sostenuto da Confcommercio Bari, torna con una nuova entusiasmante edizione. Anche per questa edizione “natalizia”, il progetto si avvale del patrocinio del Comune di Bari e dell’Acquedotto Pugliese, con il prezioso supporto del partner Sikkens, confermando l’interesse delle istituzioni a promuovere l’arte urbana come volano per il commercio, il turismo e la coesione sociale.

AcquArtist rappresenta un connubio perfetto tra creatività artistica e valorizzazione degli spazi urbani, puntando a rigenerare luoghi attraverso opere d’arte pubblica che raccontano storie, stimolano riflessioni e favoriscono l’aggregazione. Per questa seconda edizione, Madonnella Republic ha scelto di affidarsi al talento di Giuseppe D’Asta, artista barese noto per il suo stile unico e per la capacità di coniugare illustrazione e street art.

Con oltre 30 opere realizzate a Bari, provincia e a livello nazionale, D’Asta è oggi riconosciuto come un punto di riferimento nell’ambito dell’arte pubblica, che lui stesso ama definire “illustrazione di strada”. Il suo lavoro si distingue per la capacità di combinare estetica e significato, con un forte impegno verso la comunità. Attraverso percorsi di progettazione partecipata, ha dato vita a opere che rigenerano luoghi e promuovono messaggi importanti per la collettività, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e ai contesti sociali difficili. Per D’Asta, la street art è uno strumento educativo e un veicolo di sensibilizzazione civica, capace di stimolare legami e senso di appartenenza.

Un progetto condiviso con la città Questa edizione di AcquArtist vedrà la creazione di nuove opere nel quartiere Madonnella, con il coinvolgimento attivo della comunità locale. Le opere non solo abbelliranno gli spazi urbani, ma rappresenteranno un invito a riflettere su temi fondamentali come la sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio idrico e l’importanza della cura degli spazi pubblici.

Presentazione ufficiale AcquArtist sarà presentato ufficialmente il 13 dicembre in Piazza San Giuseppe alle ore 16, in occasione dell’accensione della stella di Natale, realizzata sempre da Madonnella Republic con il contributo di Megamark. Vi aspettiamo il 13 dicembre in Piazza San Giuseppe per brindare al Natale. “Siamo orgogliosi di rilanciare AcquArtist, un progetto che unisce arte, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio” – dichiara Flavia De Filippis, presidente di Madonnella Republic. “Ringraziamo Confcommercio Bari, il Comune di Bari, l’Acquedotto Pugliese e Sikkens per il loro supporto e per credere nel potere trasformativo dell’arte urbana.”

Giuseppe D’Asta aggiunge: “È un onore partecipare a un progetto così significativo. Per me, ogni opera è un dialogo con la comunità, un modo per restituire bellezza e senso di appartenenza ai luoghi che ci circondano.”