Bari, disagi a Palese per rubinetti a secco da ore

Disagi questa mattina a Palese dove in alcune zone manca l’acqua da quasi due ore, come ad esempio in via Lepore e via Gabriele D’Annunzio. Diverse le lamentele dei residenti che lamentano il disagio e il fatto di non essere stati avvisati dall’Aqp. C’è chi ha chiamato l’Acquedotto che ha aperto una pratica per guasto.