Bari e gli incivili del fast food: “Rifiuti ovunque”

Ha aperto da pochi giorni il nuovo Mc Donald in via Napoli e le aree limitrofe si sono trasformate in un tappeto di rifiuti. La denuncia è del consigliere municipale di Fdi, Peppino Milella. “E’ uno scempio – denuncia – non capisco cosa ci vuole a portarsi le buste a casa, invece di riempire le strade di immondizia. Bisognerebbe multare davvero questi incivili”.