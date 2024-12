Bari, ennesimo furto nel mercato di corso Mazzini

“In una città dove tutto sembra ruotare attorno alle apparenze e si dà priorità solo a ciò che è futile, ci ritroviamo a denunciare, ancora una volta, l’ennesimo episodio di tentato furto ai danni dei commercianti del Mercato Rionale Coperto di Corso Mazzini”. A parlare è il consigliere municipale di Fdi, Luca Bratta.

“Un mercato come tanti altri, ma abbandonato a se stesso e lasciato in condizioni strutturali vergognose. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, ma chi dovrebbe intervenire continua a nascondersi dietro spot elettorali e falsi sorrisi. I commercianti meritano rispetto, non si può continuare a fare finta di nulla, è il momento di assumersi la responsabilità e di agire”. Il furto sarebbe avvenuto nella notte: scardinate le saracinesche. Furto nella notte anche nel mercato della Manifattura.