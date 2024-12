Colpito accidentalmente dal suo stesso fucile, muore cacciatore

Un cacciatore 66enne è morto a Monte Sant’Angelo, nel Foggiano, a causa di un colpo partito accidentalmente dal suo stesso fucile. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo era impegnato in una battuta di caccia quando è scivolato in un dirupo. Sarebbe stata proprio la caduta a far partire il colpo. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.