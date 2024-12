Esplode nella notte palazzina a Ruvo, due feriti

Esplosione con principio di incendio in una piccola palazzina a Ruvo di Puglia. Intorno alle 22.30 due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si espandesse in altri locali. Notevoli i danni all’edificio, anche il funzionario di turno è intervenuto sul posto per accertamenti statici. Si registrano due feriti non gravi, e due famiglie evacuate. Gli accertamenti continueranno anche oggi. Le cause dello scoppio al momento sono sconosciute.