“Facciamoli diventare grandi insieme”, al via la maratona di Telethon

Torna la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre: sarà una settimana all’insegna della solidarietà e dell’impegno, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. ‘Facciamoli diventare grandi insieme’ è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. Questo slogan guiderà tutta la Maratona e verrà declinato in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media. Per sostenere la ricerca, arrivano in 4.500 punti di raccolta in Italia i nuovi Cuori di cioccolato, la golosa novità della campagna di piazza di Natale della Fondazione: due cofanetti di 15 cioccolatini a forma di cuore, nei due gusti tradizionali cioccolato al latte e fondente, racchiusi in due scatole scrigno con chiusura a calamita, ideali per essere riutilizzate.

I nuovi Cuori di cioccolato saranno distribuiti nelle piazze italiane il 15, 21 e 22 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, di Uildm – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Avis – Associazione Volontari Italiani Sangue, di Anffas – Associazione Nazionale di Famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, di Unpli – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica Italiana, e presso le edicole aderenti al Si.na.g.i, Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, come ringraziamento per una donazione di 15 euro a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. È possibile trovare i Cuori di cioccolato anche sullo shop online di Fondazione Telethon. “La Maratona compie quest’anno 35 anni. Il nostro impegno non si è mai fermato, e oggi siamo diventati la prima charity al mondo ad avere la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco. Una sfida immensa. Ci sono infatti ancora tantissime malattie genetiche rare che non hanno un nome e nemmeno una cura”, commenta Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon. “La ricerca ha bisogno del sostegno degli italiani, che grazie alla generosità dimostrata in questi anni, hanno contribuito in maniera decisiva al progresso scientifico. E’ fondamentale che la ricerca non si fermi”, aggiunge Ilaria Villa, Direttrice Generale di Fondazione Telethon. Dal 1° al 31 dicembre 2024 è inoltre attivo il numero solidale 45510.